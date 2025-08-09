Колишній чемпіон світу визначився з наступним суперником. "Ей Джей" обирав серед двох потенційних кандидатів на бій, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Хто стане суперником Джошуа?

Британський боксер довгий час обирав між Джейком Полом та Тоні Йокою і все-таки ухвалив рішення щодо наступного суперника. Вибір Джошуа не на користь блогеру з США, який так хотів побитися з Ентоні.

"Ей Джей" вирішив, що буде битись проти Тоні Йоки. Відзначимо, що француз у 2016 став олімпійським чемпіоном.

Коли відбудеться бій між Ентоні Джошуа та Тоні Йокою наразі невідомо. Вся офіційна інформація з'явиться згодом.

До слова. Тоні Йока востаннє бився у 2025 році, здолавши Арслана Яллиєва за підсумками 10 раундів одноголосним рішенням суддів. Нещодавно французький боксер підписав контракт з промоутером Френком Ворреном.

Раніше повідомляли про те, що Ентоні Джошуа може зустрітись з Тайсоном Ф'юрі, який прагне повернутись на ринг задля бою проти Олександра Усика.