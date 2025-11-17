Я розіб'ю інтернет об обличчя Пола: Джошуа погрожує потенційному супернику Усика

У понеділок, 17 листопада, офіційно оголосили про повернення Ентоні Джошуа. Колишній суперник Олександра Усика проведе бій проти Джейка Пола.

Протистояння Ентоні Джошуа – Джейк Пол запланований на 19 грудня 2025 року. Після офіційного підтвердження Ей Джей зробив гучну заяву, яка стосується даного двобою, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Джошуа про бій із Полом?

Британський боксер розповів, що повертається у ринг після невеликої перерви. Хоча насправді пауза була доволі тривалою. Востаннє Джошуа проводив офіційний бій у вересні 2024-го, коли доволі несподівано легко був нокаутований Даніелем Дюбуа.

У такому поєдинку проти Пола-молодшого британець вбачає для себе велику можливість, яка може подобатись далеко не усім. У своєму коментарі Ентоні навіть встиг висловити погрозу у бік Джейка.

Запам'ятайте мої слова: ви побачите, що ще більше боксерів погоджуватимуться на ці нагоди у майбутньому. Я розіб'ю інтернет об обличчя Джейка Пола,

– заявив Джошуа.

Раніше видання Daily Mail повідомляло, що Джошуа може отримати за бій проти Пола кругленьку суму грошей. Водночас загальна сума гонорару поєдинку складе – 140 мільйонів фунтів стерлінгів.

Що відомо про бій Джошуа – Пол?