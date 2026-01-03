Чому Джошуа потрапив у смертельну аварію: розглядають дві причини ДТП

Минулий 2025-й рік жахливо закінчився для Ентоні Джошуа. Наприкінці року британський боксер потрапив у смертельну ДТП в Нігерії.

Внаслідок зіткнення позашляховика Lexus із вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі, загинуло двоє тренерів-друзів Ентоні Джошуа. За декілька днів після моторошної аварії з'явились ймовірні причини такого ДТП, пише 24 Канал із посиланням на The Guardian Nigeria.

До теми Ексчемпіон світу відреагував на смертельну ДТП із Джошуа

Які нові деталі розслідування аварії з Джошуа?

Наразі триває розслідування щодо того, що стало причиною такої аварії за участю автомобіля Джошуа. На щастя, Ентоні та водій його автомобіля дивом вижили. Обох вже виписали із лікарні. Однак водія позашляховика одразу ж взяли під варту, висунувши йому аж чотири звинувачення.

Також розглядають усі можливі причини смертельної ДТП. Зараз є дві можливі версії – перевищення швидкості під час обгону, через яку водій авто боксера втратив контроль над транспортним засобом, тому влетів у вантажівку, а також технічна несправність у вигляді прориву шини. Це могло змусити автомобіль виїхати із дороги та влетіти у припарковану вантажівку.

Як аварія може вплинути на кар'єру Джошуа?

Одразу після аварії Джошуа було госпіталізовано в одну із приватних лікарень. Боксера вже виписали, але портал GB News запевняв, що отримані травми в Ентоні можуть бути значно серйозніші, аніж раніше повідомлялось в офіційних органах.

Водночас промоутер Френк Воррен припустив, що ця аварія може не лише зірвати можливу британську битву Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, а й взагалі глобально вплинути на боксерську кар'єру Ей Джея.

Що відомо про ДТП за участю боксера?