Смертельна ДТП може вплинути на кар'єру Джошуа

Ентоні Джошуа 29 грудня 2025 року потрапив у смертельну ДТП в Нігерії. Внаслідок аварії загинуло двоє його друзів та наставників, які перебували із ним в автомобілі.

Спершу повідомлялось, що Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані та не отримав значних травм. Натомість портал GB News запевняє, що ушкодження британського боксера, які він отримав внаслідок смертельної аварії, можуть бути значно серйозніші, аніж говорили в офіційних органах, передає 24 Канал.

Як аварія може вплинути на кар'єру Джошуа?

За інформацією видання, ця ДТП може зірвати майбутні плани Ей Джея у боксі. Повідомляється, що Джошуа має можливі ушкодження ребер та коліна, що може зірвати його ймовірну британську битву проти Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила, що Джошуа продовжить перебувати під наглядом лікарів.

Коли анонсували бій Джошуа – Ф'юрі?

Промоутер Френк Воррен у коментарі Ringside Toe2Toe назвав можливий дедлайн бою британців. Відомий функціонер заговорив про серпень – вересень 2026 року.

"Думаю, якщо бій і станеться, то саме тоді. Але треба пам’ятати, що Ей Джей знову змінив тренера. Він захоче звикнути до нового штабу. Там люди, які, очевидно, добре знають і Тайсона, і Джошуа, адже працюють з Усиком", – говорив Воррен.

Нагадаємо, що Ентоні кинув виклик Тайсону після своєю крайньої перемоги над Джейком Полом 20 грудня 2025 року. Джошуа закликав "Циганського короля" братись від слів до дій.

Що відомо про смертельну ДТП?