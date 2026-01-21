У Нігерії відбувся суд стосовно смертельної ДТП за участі Джошуа

Наприкінці грудня минулого року Ентоні Джошуа потрапив у жахливу аварію у Нігерії. У моторшній ДТП загинули тренери та близькі друзі британського боксера Латіфі Айоделе та Сіна Гама.

46-річний водій Адені Моболаджі Кайоде, який був водієм "Ей Джея" постав перед судом у Нігерії. Про це повідомляє британське видання BBC.

Читайте також "Емоційне потрясіння": відомий коуч розповів про вплив ДТП на Джошуа, у якій загинули тренери

Що відомо про суд над водієм Джошуа?

За наявною інформацією, Кайоде прибув до суду магістратів у Сагаму, штат Огун, у вівторок 20 січня. Однак слухання перенесли на 25 лютого, оскільки прокурору надали додатковий час, задля отримання юридичних рекомендацій.

Нещодавно дядько британського боксера Адедамола Джошуа висловився щодо свого племінника. Він розповів, що робитиме "Ей Джей" після страшної автотрощі.

Що робитиме Джошуа після ДТП?

Дядько Джошуа у коментарі The Punch розповів, що боксер ухвалив рішення завершити кар'єру після трагічної автокатастрофи, у якій загинули його друзі.

"Щоразу, коли він виходить на ринг, нас переповнюють емоції. Щоразу, коли він падає, у нас немов серце виривається з грудей. Усі ці переживання під час його боїв – це занадто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі", – сказав Ададемола.

За яких обставин сталася ДТП за участі Джошуа?