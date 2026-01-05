На жаль, у цій аварії загинуло двоє тренерів-друзів Ентоні Джошуа. Британський тренер Пітер Ф'юрі розповів, як ця ДТП може вплинути на кривдника Джейка Пола, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал iFL TV.

Як аварія вплине на Джошуа?

Наставник запевнив, що ззовні Джошуа може виглядати фізично здоровим, але не у психологічному плані.

У нього є серце. Річ у тім, що коли тебе оточують люди, ти близький до них і багато про них думаєш – це має великий вплив. Тож це буде емоційним потрясінням для нього на досить довгий час. Це втрата. Втрата, яку неможливо описати словами,

– заявив Ф'юрі.

Водночас відомий тренер додав, що у цій ситуації ніхто із них нічого не міг зробити, скинувши усе на долю. Пітер запевнив, що тепер усі можуть лише молитись за загиблих у смертельній аварії.

Нагадаємо, що портал GB News припускав, що отримані травми Джошуа можуть бути значно серйозніші, аніж раніше повідомлялось в офіційних органах. Водночас промоутер Френк Воррен припустив, що ця аварія може не лише зірвати можливу британську битву проти Тайсона Ф'юрі, а й взагалі глобально вплинути на боксерську кар'єру Ей Джея.

Де зараз Ентоні Джошуа?

Боксера одразу госпіталізували до однієї з місцевих приватних лікарень. 1 січня 2026 року Джошуа виписали та відпустили відновлюватись після ДТП додому. Ентоні разом із мамою одразу ж вирушив у похоронне бюро. де вони віддали останню шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії.

Повідомлялось, що Джошуа відновлюватиметься від аварії у власному будинку в Нігерії. Британець 4 січня вперше вийшов на зв'язок, опублікувавши фото поруч із близькими.

Що відомо про смертельну аварію за участі боксера?