К сожалению, в этой аварии погибли двое тренеров-друзей Энтони Джошуа. Британский тренер Питер Фьюри рассказал, как это ДТП может повлиять на обидчика Джейка Пола, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал iFL TV.

Как авария повлияет на Джошуа?

Наставник заверил, что внешне Джошуа может выглядеть физически здоровым, но не в психологическом плане.

У него есть сердце. Дело в том, что когда тебя окружают люди, ты близок к ним и много о них думаешь – это имеет большое влияние. Поэтому это будет эмоциональным потрясением для него на достаточно долгое время. Это потеря. Потеря, которую невозможно описать словами,

– заявил Фьюри.

В то же время известный тренер добавил, что в этой ситуации никто из них ничего не мог сделать, сбросив все на судьбу. Питер заверил, что теперь все могут только молиться за погибших в смертельной аварии.

Напомним, что портал GB News предполагал, что полученные травмы Джошуа могут быть значительно серьезнее, чем ранее сообщалось в официальных органах. В то же время промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что эта авария может не только сорвать возможную британскую битву против Тайсона Фьюри, но и вообще глобально повлиять на боксерскую карьеру Эй Джея.

Где сейчас Энтони Джошуа?

Боксера сразу госпитализировали в одну из местных частных больниц. 1 января 2026 года Джошуа выписали и отпустили восстанавливаться после ДТП домой. Энтони вместе с мамой сразу же отправился в похоронное бюро. где они отдали последний долг погибшим перед репатриацией тел в Великобританию.

Сообщалось, что Джошуа будет восстанавливаться от аварии в собственном доме в Нигерии. Британец 4 января впервые вышел на связь, опубликовав фото рядом с близкими.

Что известно о смертельной аварии с участием боксера?