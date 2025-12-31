Фрэнк Уоррен прокомментировал будущее "Эй Джея" на фоне моторной автокатастрофы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Mirror.

Читайте также Джошуа получил предложение о бое с боксером, у которого ранее отобрал титул WBO

Что сказал Уоррен о будущем Джошуа?

Промоутер заявил, что это ужасный период для всех. Он надеется, что боксер вышел из ситуации без серьезных травм, но, по его мнению, с психологическим состоянием у него могут быть проблемы.

Я даже не знаю, будет ли он иметь желание снова выходить в ринг или вообще еще будет боксировать. Это то, на что может ответить только время,

– сказал Уоррен.

Отметим, что официальные сообщали о том, что Джошуа получил незначительные повреждения. Однако позже появилась информация, что боксер получил травмы, которые могут серьезно повлиять на его карьеру.

В каком состоянии Джошуа после ДТП?

Как сообщает портал GB News, источники приближенные к "Эй Джею" рассказали, что он получил травму колена и ребер. Повреждения могут сорвать британскую битву Джошуа против Фьюри.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри?