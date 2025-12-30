Внедорожник Lexus на большой скорости влетел в грузовик, который стоял на месте автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун. На смертельное ДТП уже отреагировал бывший чемпион мира Баду Джек, пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в инстаграме.

Какова реакция Джека на аварию с участием Джошуа?

В своих соцсетях шведский боксер отреагировал на смерть в ДТП двух наставников Джошуа – Роберт Латц и Сина Гами, который отвечал за физическую подготовку боксера. Они на момент аварии находились в машине вместе с Энтони, который сидел позади водителя.

Все еще шокирован. Пусть Аллах простит твои грехи и дарует тебе самый высокий уровень рая,

– написал Джек.

Что известно о ДТП с Джошуа?

Федеральный корпус безопасности дорожного движения Нигерии сообщил, что во время движения Lexus превысил разрешенную скорость. Из-за чего потерял управление во время обгона и врезался в грузовик, который стоял на обочине.

Александр Усик выразил свои соболезнования и поддержку в своем профиле в инстаграме.

Отметим, что Джошуа приехал в Нигерию в отпуск, чтобы отдохнуть после победного боя с Джейком Полом, в котором он нокаутировал блогера в шестом раунде.

В каком состоянии Джошуа?

Энтони едва вытащили с заднего сиденья разбитого автомобиля и госпитализировали в одну из больниц, название которой не сообщалось.

Его состояние стабильное. К счастью, боксер получил лишь незначительные травмы и будет находиться под наблюдением врачей. Об этом уже сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

"Matchroom Boxing и 258 BXG сообщают, что Энтони получил травмы в результате аварии и был доставлен в больницу для обследования и лечения. Он находится в стабильном состоянии и будет оставаться под наблюдением врачей", 0 говорится в сообщении компании.