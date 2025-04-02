Промоутер дав прогноз на бій легендарного британського боксера

Найближчим часом відбудеться грандіозний вечір боксу в Англії. У головному поєдинку спортивного шоу Джо Джойс битиметься проти Філіпа Хрговіча.

Едді Хірн висловився про бій між Джойсом та Хрговічем. Ба більше, промоутер зробив прогноз на протистояння між британцем та хорватом, повідомляє 24 канал із посиланням на Stomping Ground.

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Як завершить бій Джойс – Хрговіч

Едді Хірн наголосив, що раніше Джо Джойс був потужним боксером. Британець міг відправити суперника у нокаут та тримати удар. Проте з часом його міцність змінилась у гірший бік.

Удари, які потрясли його в бою з Чісорою, ніколи не потрясли б його раніше. Дві поразки Чжану, тисячі раундів важких спарингів стали проблемою. Якщо хочете прогноз, його добре поб'ють у суботу, і бій закінчиться протягом 3-4 раундів,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що бій між Джо Джойсом та Філіпом Хрговічем відбудеться в Манчестері. Проведення поєдинку заплановано на 5 квітня.

Раніше Джойс та Хрговіч зустрічались між собою на World Series of Boxing. Тоді у 2013 році британець переміг хорвата роздільним рішенням суддів.