Чісора порадив суперника Усику, аби довести свою величність у королівській вазі

Британський супертяж Дерек Чісора висловився щодо вибору наступного суперника Олександра Усика. Del Boy зробив свій вибір між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

41-річний боксер із Великої Британії не став робити ставку на свого зіркового земляка Даніеля Дюбуа. На думку Дерека Чісори, Олександру Усику потрібно погодитись за захист поясу WBO проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Дивна порада від Чісори

За словами ветерана боксу, Усик вже одного разу зупинив "Динаміта", тому йому слід дати шанс супернику з Нової Зеландії. Лише цей захист титулу підтвердить домінування непереможного українця у хевівейті.

Якщо він хоче довести, що він найкращий, йому потрібно захистити свій титул проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, потрібно битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ей Джеєм. Він боксував зі мною один раз. Він боксував один раз з Даніелем Дюбуа. Тож я думаю, що зараз він повинен дати шанс Джозефу Паркеру,

– заявив Чісора.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Усика провести захист поясу проти обов'язкового претендента по лінії та тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. У пресі було декілька варіантів, які допоможу Олександру не втратити пояс заради реваншу з Дюбуа. Команді українця потрібно надіслати офіційні документи у WBO, аби відтермінувати двобій з Паркером.

Також була інформація, що Джозефу можуть заплатити, аби він не перешкоджав поєдинку за "абсолют" між "Українським котом" та "Динамітом". Новозеландець вже навіть оригінально звернувся до Усика.

Раніше Чісора заявляв, що хоче побитися з Усиком у своєму ювілейному 50-му бою, але тепер змінив свій вибір на Даніеля Дюбуа.