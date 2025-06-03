Тимчасовий чемпіон світу зазіхнув на бій в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер розповів про свої майбутні плани. Боксер із Нової Зеландії висловив бажання побитись в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Джозеф Паркер не хоче сильно відтерміновувати свій наступний бій. Новозеландський боксер хоче якомога швидше повернутись у ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Повірити на слово, – Паркер виступив зі звинуваченнями перед реваншем Усик – Дюбуа

Паркер хоче якнайшвидше повернутись у ринг

Тимчасовий чемпіон світу висловив бажання побитись в андеркарді реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі", або після цього мегафайту. Паркер розповів, що промоутерська компанія Queensberry зробила йому подібну пропозицію.

З ким мені битися? Я не впевнений. На цей час пояси у Усика і Дюбуа. Хто б не виграв, хто знає, які пункти про реванш є в контракті. Було б добре битися з ким завгодно. Було б добре битися з кимось на кшталт... Дерек Чісора чекає свого 50-го бою, і я не впевнений, чи збирається він битися за титул. Я знаю, що перемагав його двічі, але у мене ніколи не було трилогії в моїй кар’єрі, а Дерек завжди дає бій. Це міг би бути хороший поєдинок, щоб залишатись зайнятим,

– заявив Паркер.

Новозеландець натякнув на те, що він є обов'язковим претендентом на бій проти переможця реваншу Усик – Дюбуа. Нагадаємо, що на кону другої битви "Українського Кота" та "Динаміта" стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Паркер обрав потенційних суперників

Також Джозеф не виключає варіантів боїв проти Ділліана Вайт, Фабіо Вордлі чи Мартіна Баколе. Останній, до слова, у лютому 2025 року безжально був нокаутований новозеландським боксером.

"Але я думаю, що було б чудово битися в андеркарді Усика та Дюбуа. Я буду битися з будь-ким. Як я вже сказав, якщо більше немає з ким битися, Дерек Чісора завжди зацікавлений. Він завжди готовий до цього, але він також має чудових вболівальників, і він чекає свого 50-го бою. Тоді я спробую отримати поєдинок проти переможця Усик – Дюбуа", – додав Джозеф.

Однак тимчасовий чемпіон світу не впевнений, коли саме відбудеться його повернення у ринг – у поточному році чи наступного. За словами Паркера, все залежить від того, що станеться із поясами, чи вони будуть об'єднані і знову проведуть поєдинок, чи пояси будуть розділені та розподілені.

Відзначимо, що Паркер провів 39 боїв у професіоналах, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках.