Джозеф Паркер висловився щодо другого бою між Королем хевівейту та "Динамітом". Зокрема, новозеландський боксер виступив із звинуваченнями у сторону британця, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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У чому Паркер звинуватив Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO звинуватив Даніеля Дюбуа у навмисно зриві його поєдинку з британцем. Річ у тім, що "Динаміту" потрібен був реванш з Олександром Усиком.

Джозеф Паркер наголосив, що його поставили у неприємне становище. На його думку, ніхто немає у цьому сумніватись.

Я маю на увазі, що ми повинні повірити Дюбуа на слово, що він захворів. Він не почувався в хорошій формі і відмовився від бою. Усик тоді весь тиждень викликав його на ринг, а потім Дюбуа відмовився від бою зі мною. А тепер вони влаштовують цей грандіозний бій,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа знявся з бою проти Джозефа Паркера через хворобу. У результаті новозеландець 22 лютого цього року бився проти Мартіна Баколе, здолавши його у другому раунді.

Раніше стало відомо, з ким буде битись переможець реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.