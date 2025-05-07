Новозеландський боксер впевнений, що Олександру Усику буде непросто у реванші, адже ніколи не можна списувати із боротьби Даніеля Дюбуа. Джозеф Паркер розповів про зміни "Динаміта" після поразки від українця у першому бою та наступних переможних поєдинків із іншими суперниками, пише 24 Канал із посиланням на Second Out.

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Паркер про реванш Усик – Дюбуа

"Ніколи не можна списувати Даніеля Дюбуа. Після першого бою з Усиком, а також поєдинків із Джареллом Міллером і Ентоні Джошуа, він став справжнім бійцем, який має місію. Він виходить і віддає всього себе. За ним стоїть хороша команда", – сказав Паркер.

Водночас Паркер застеріг Усика перед реваншем та відзначив сильні сторони непереможного українця.

Однак Усик – це майстер, який читає суперника, розбирає його по частинах, має чудову роботу ніг й комбінації. У першому бою він був дуже домінантним, поки не пропустив удар нижче пояса. На другий бій Усик вийде зі своєю звичною впевненістю через те, як він провів свій перший бій, але він повинен бути обережним, бо Дюбуа – потужна сила,

– заявив Паркер.

Довідка. Перший бій Усик – Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. Також у 5-му раунді Даніель завдав удару нижче пояса. Саме ця тема гучно підійнялась напередодні реваншу.

Нагадаємо, що тимчасовий чемпіон WBO повинен у найближчому майбутньому побитись із переможцем реваншу Усик – Дюбуа. Ще перед офіційним оголошенням щодо реваншу була інформація, що Усика зобов'язали провести захист поясу проти Паркера, але із Джозефом дійшли згоди заради бою за абсолютне чемпіонство у хевівейті.