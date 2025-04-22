За інформацією авторитетного видання, 12 липня 2025-го року Олександр Усик повинен зійтись у реванші із Даніелем Дюбуа. Однак у команді українського боксера запевнили, що перемовини досі тривають.

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З ким буде битись тріумфатор бою Усик – Дюбуа

Відомий промоутер Френк Воррен повідомив, хто стане суперником переможця другої битви Усик – Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Паркер точно отримає свій шанс, адже він обов'язковий претендент на бій. Він буде битися з тим, хто стане переможцем. Це буде бій за всі чотири титули суперважкої ваги. Це буде виграшна ситуація для Джозефа,

– заявив провідний менеджер.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк запевняв, що рішення щодо реваншу досі офіційно не прийняте, адже на заваді може стати Джозеф Паркер.

Новозеландець міг стати суперником переможця реваншу ще у лютому поточного року, коли переміг Мартіна Баколе. Останній замінив у цьому протистоянні хворого Дюбуа.

Відзначимо, що 33-річний Джозеф Паркер здобув свою 36-ту перемогу на профі-рингу (24 – нокаутом) при 3-х поразках у 39-ти боях. Новозеландський боксер володіє титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBO.