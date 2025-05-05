Наразі довкола наступного бою для переможця реваншу Усик – Дюбуа ходить багато розмов. Головне питання, яке часто обговорюють у боксерській спільноті, хто має битись з тріумфатором протистояння, повідомляє 24 канал.

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Хто заслуговє на бій за "абсолют"

Ентоні Джошуа висловився стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу назвав боксера, який повинен битись з переможцем поєдинку.

Хочете, щоб я був із вами повністю відвертим? Зараз Паркер заслуговує на це більше, ніж я,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик володіє титулами WBO, WBC та WBA, а у Дюбуа пояс IBF. Переможець реваншу стане наступним абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні. Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом на бій з переможцем поєдинку.