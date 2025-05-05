Сейчас вокруг следующего боя для победителя реванша Усик – Дюбуа ходит много разговоров. Главный вопрос, который часто обсуждают в боксерском сообществе, кто должен драться с триумфатором противостояния, сообщает 24 канал.

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Кто заслуживает на бой за "абсолют"

Энтони Джошуа высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал боксера, который должен драться с победителем поединка.

Хотите, чтобы я был с вами полностью откровенным? Сейчас Паркер заслуживает этого больше, чем я,

– сказал Джошуа.

Напомним, что Александр Усик владеет титулами WBO, WBC и WBA, а у Дюбуа пояс IBF. Победитель реванша станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне. Джозеф Паркер является обязательным претендентом на бой с победителем поединка.