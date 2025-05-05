Александр Усик не стал отвечать физической силой Даниэлю Дюбуа после подлого толчка. Леннокс Льюис прокомментировал поведение "Динамита" на первой дуэли взглядов на лондонском "Уэмбли", пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Читайте также Судья пожалел Усика, – Льюис шокировал своим высказыванием об ударе ниже пояса от Дюбуа

Мнение Льюиса

Легендарный экс-боксер уверен, что такое толкание Дюбуа означало его боевой настрой на реванш, но не нервозность британца. Льюис заявил, что Даниэль готов взять реванш во второй битве против Усика.

Я этого не видел, но если он его толкнул, то это означает, что он настроен серьезно. Он должен подтвердить это действиями. Кажется, он готов войти в ринг и доказать свои намерения,

– сказал в интервью Льюис.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания). Первый бой закончился победой техническим нокаутом Александра в 9-м раунде.

Также встреча запомнилась ударом ниже пояса от Даниэля в 5-м раунде. Интересно, что Леннокс Льюис в одном из интервью высказал свое мнение относительно скандального удара британца в первом бою. Легендарный экс-боксер заверил, что судья просто пожалел Усика.

В то же время Леннокс ранее добавил, что Дюбуа готов стать новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Именно такое звание будет стоять на кону реванша.