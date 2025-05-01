Бывший боксер уверен, что Даниэль Дюбуа подошел к тому возрасту и статусу, когда он готов к получению статуса абсолютного чемпиона мира в королевском весе. По словам Леннокса Льюиса, "Динамит" прошел целый ряд испытаний, которые сделали его сильнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Готов ли Дюбуа стать "абсолютом"

Льюис назвал Дюбуа "убийцей короля", перед которым будет стоять непростая задача в реванше с Александром Усиком.

"Я думаю, он готов. Он прошел через испытания и невзгоды. Он убийца короля. У него есть сила. Он уже был там. Он просто был там, он сбил парня с ног, поэтому он знает, что ему надо делать. Было бы замечательно, если бы он это сделал, еще один человек из Великобритании", – рассказал Леннокс.

Это нелегкая задача, но он точно тот человек, который сможет с этим справиться. Он выполнил свою работу. Он прошел через родословную. Он чемпион мира, и я думаю, что он возлагает большие надежды на это. Он это сделает,

– добавил Льюис.

Справка. Даниэль Дюбуа уже провел в профессионалах 24 боя – 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Фиаско "Динамит" потерпел в поединках против Джо Джойса и Александра Усика. Последний раз британец выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал своего звездного земляка Энтони Джошуа.

Поражение от Усика Дюбуа потерпел 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав. Бой закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. В пятой трехминутке Дюбуа нанес удар ниже пояса Александру, который снова стал темой для обсуждений перед реваншем.

Напомним, что после этого Усик получил звание "абсолюта" после первой победы над Тайсоном Фьюри (18 мая 2024 года). Александр сознательно потерял это звание, когда отказался от пояса IBF, которым сейчас владеет Даниэль.