Колишній боксер впевнений, що Даніель Дюбуа підійшов до того віку та статусу, коли він готовий до здобуття статусу абсолютного чемпіона світу у королівській вазі. За словами Леннокса Льюїса, "Динаміт" пройшов цілу низку випробувань, які зробили його сильнішим, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Чи готовий Дюбуа стати "абсолютом"

Льюїс назвав Дюбуа "вбивцею короля", перед яким буде стояти непросте завдання у реванші із Олександром Усиком.

"Я думаю, він готовий. Він пройшов через випробування та негаразди. Він вбивця короля. У нього є сила. Він уже був там. Він просто був там, він збив хлопця з ніг, тому він знає, що йому треба робити. Було б чудово, якби він це зробив, ще одна людина з Великобританії", – розповів Леннокс.

Це нелегка задача, але він точно та людина, яка зможе з цим впоратись. Він виконав свою роботу. Він пройшов через родовід. Він чемпіон світу, і я думаю, що він покладає великі надії на це. Він це зробить,

– додав Льюїс.

Довідка. Даніель Дюбуа вже провів у професіоналах 24 бої – 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Фіаско "Динаміт" зазнав у поєдинках проти Джо Джойса та Олександра Усика. Востаннє британець виходив у ринг у вересні минулого року, коли нокаутував свого зіркового земляка Ентоні Джошуа.

Поразки від Усика Дюбуа зазнав 26 серпня 2023 року у польському місті Вроцлав. Бій закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9 раунді. У п'ятій трихвилинці Дюбуа завдав удару нижче пояса Олександру, який знову став темою для обговорень перед реваншем.

Нагадаємо, що після цього Усик здобув звання "абсолюта" після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (18 травня 2024 року). Олександр свідомо втратив це звання, коли відмовився від поясу IBF, яким зараз володіє Даніель.