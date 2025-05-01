В то же время Александр Усик решил заинтриговать темой о своей слабости. Однако украинский боксер не стал называть конкретную свою слабость, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик о своей слабости

Зато непобедимый украинец добавил, что никогда никто не узнает об этой слабости, которая спрятана очень глубоко.

У меня есть слабость, но никто, кроме меня, никогда не узнает, что это. И я никогда никому об этом не скажу. Слабость спрятана в яйце, яйцо спрятано в собаке, а собака спрятана в драконе. Так что ее невозможно найти,

– сказал Усик.

Напомним, что Усик сойдется с Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли". 28-29 апреля боксеры провели две дуэли взглядов и первую пресс-конференцию перед второй битвой. Дебютное очное противостояние закончилась скандальным поступком Даниэля, который толкнул Александра. Далее подобного поведения "Динамита" не было.

К слову, в первом бою Усик одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде над Дюбуа. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса в 5-м раунде от Даниэля. Эта тема сильно поднялась после официального объявления реванша. Ведь в команде британца до сих пор уверены, что все было по правилам бокса, а Усик просто симулировал, чтобы отдохнуть.