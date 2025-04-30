Тренер Даниэля Дюбуа заявил, что за поведение Александра Усика в 5-м раунде первого боя следует наградить украинского боксера премией "Оскар". Наставник "Динамита" назвал поведение украинца спектаклем, пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren“s Queensberry Promotions.

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Усик ответил тренеру Дюбуа

Украинский чемпион мира не стал медлить с ответом. Усик красиво ответил тренеру Даниэля, попросив его научить Дюбуа драться честно и чисто.

Ты прав, я заслуживаю "Оскар". Ты прав. Слушай, ты должен научить своего бойца бить чисто, но я выиграл этот бой своей правой рукой – джебом. Бам! Этого достаточно,

– ответил Усик.

Напомним, что в первом поединке судья позволил Усику восстановиться от удара ниже пояса в 5-м раунде. Это изрядно разозлило украинца, который в 9-м раунде закончил бой победой техническим нокаутом. Сразу после боя в польском Вроцлаве команда Дюбуа заявила, что будет подавать апелляцию на этот скандальный удар в 5-й трехминутке.

Справка. После этого поражения Дюбуа провел три боя, в которых одержал победы. Зато Усик дважды в 2024-м поверг Тайсона Фьюри.

Теперь Дюбуа разбрасывается громкими заявлениями перед реваншем. Даниэль уверен, что возьмет реванш и ставит "крест" на карьере украинского боксера. В то же время Усик назвал соперника, с которым хотел бы разделить ринг в своем прощальном поединке в будущем.