Во вторник, 29 апреля, состоялась первая пресс-конференция боксеров. Даниэль Дюбуа дерзко высказался относительно реванша против Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Читайте также Промоутер Дюбуа пообещал сделать ценный подарок Усику в случае победы в реванше

Что пообещал Дюбуа

Даниэль Дюбуа выразил уверенность, что сможет победить Александра Усика. Более того, британец считает, что досрочно одолеет украинского чемпиона в очном противостоянии.

"Динамит" отметил, что он имеет шанс исправить то, что произошло в прошлом бою. Поэтому Дюбуа с нетерпением ждет, когда встретится с Усиком в ринге.

Сейчас говорят много лишнего, но я не могу дождаться, чтобы отправить Усика спать. Я сейчас в огне. Это будет кровавая баня. Я положу конец этим спорам,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры сойдутся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее Тони Белью назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что Король хевивейта во второй раз одолеет британца.