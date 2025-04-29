Между Фрэнком Уорреном и Александром Усиком состоялся забавный разговор относительно противостояния. Промоутер Дюбуа дал обещание украинцу, которое выполнит в случае его победы над Даниэлем, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что пообещал Уоррен

Александр Усик спросил у Фрэнка Уоррена, где его автомобиль. На что промоутер ответил, что купит коня и воз, если украинец проиграет, а в случае выигрыша получит машину.

Я выиграю. Какая модель... Bentley Bentayga, это замечательная машина (стоимость 250 тысяч фунтов стерлингов – 24 канал),

– сказал Усик.

Фрэнк Уоррен заявил, что готов купить Александру Усику ретро автомобиль: "Готов раскошелиться на седан Bentley T-Series 1970 года выпуска".

Менеджер Усика Эгис Климас также вмешался в разговор, подчеркнув, чтобы на месте промоутера Дюбуа, уже сегодня покупал бы машину украинскому чемпиону.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли", что находится в Лондоне.