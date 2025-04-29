Між Френком Ворреном та Олександром Усиком відбулась кумедна розмова стосовно протистояння. Промоутер Дюбуа дав обіцянку українцю, яку виконає у разі його перемоги над Даніелем, пише 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що пообіцяв Воррен

Олександр Усик запитав у Френка Воррена, де його автомобіль. На що промоутер відповів, що купить коня та віз, якщо українець програє, а у разі виграшу отримає машину.

Я виграю. Яка модель... Bentley Bentayga, це чудова машина (вартість 250 тисяч фунтів стерлінгів – 24 канал),

– сказав Усик.

Френк Воррен заявив, що готовий купити Олександру Усику ретро автомобіль: "Готовий розщедритися на седан Bentley T-Series 1970 року випуску".

Менеджер Усика Егіс Клімас також втрутився у розмову, наголосивши, щоб на місці промоутера Дюбуа, вже сьогодні купляв би машину українському чемпіону.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі", що знаходиться у Лондоні.