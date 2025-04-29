Український чемпіон світу підтвердив той факт, що Даніель Дюбуа доволі жорсткий боксер. Олександр Усик пригадав три останні переможні бої "Динаміта", які він провів якраз після поразки від нього, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Варте уваги Усик одіозно звернувся до Дюбуа після офіційного оголошення про реванш

Що сказав Усик

Усик зробив сміливу заяву щодо фізичної форми, боксерських якостей та підготовки. Водночас Дюбуа погрожує взяти реванш в Олександра.

Так, Дюбуа досить жорсткий боксер. Він зміг перемогти Хрговича, Міллера, Джошуа. Так, можливо, Даніель став кращим, але і я кращий. Я вірю, що переможу Дюбуа у липні. Я це відчуваю,

– сказав Усик.

Відзначимо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Довідка. У серпні 2023-го року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу 5-ї трихвилинки Даніель вдарив українського суперника нижче пояса.

Після трьох поспіль перемог тепер у Дюбуа 22 звитяги на профі-рингу (21 – нокаутом) при 2-х поразках у 24-х боях. Востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли вже у 5-му раунді несподівано відправив Ентоні Джошуа у нокаут.

Натомість в Усика 23 переможні поєдинки у професіоналах.