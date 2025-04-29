Украинский чемпион мира подтвердил тот факт, что Даниэль Дюбуа довольно жесткий боксер. Александр Усик вспомнил три последних победных боя "Динамита", которые он провел как раз после поражения от него, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Стоит внимания Усик одиозно обратился к Дюбуа после официального объявления о реванше

Что сказал Усик

Усик сделал смелое заявление о физической форме, боксерских качеств и подготовки. В то же время Дюбуа угрожает взять реванш у Александра.

Да, Дюбуа достаточно жесткий боксер. Он смог победить Хрговича, Миллера, Джошуа. Да, возможно, Даниэль стал лучшим, но и я лучше. Я верю, что побежу Дюбуа в июле. Я это чувствую,

– сказал Усик.

Отметим, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Справка. В августе 2023-го года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу 5-й трехминутки Даниэль ударил украинского соперника ниже пояса.

После трех подряд побед теперь у Дюбуа 22 победы на профи-ринге (21 – нокаутом) при 2-х поражениях в 24-х боях. Последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда уже в 5-м раунде неожиданно отправил Энтони Джошуа в нокаут.

Зато у Усика 23 победных поединка в профессионалах.