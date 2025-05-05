Олександр Усик не став відповідати фізичною силою Даніелю Дюбуа після підлого штовхання. Леннокс Льюїс прокоментував поведінку "Динаміта" на першій дуелі поглядів на лондонському "Вемблі", пише 24 Канал із посиланням на Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Читайте також Суддя пожалів Усика, – Льюїс шокував своїм висловлюванням про удар нижче пояса від Дюбуа

Думка Льюїса

Легендарний ексбоксер впевнений, що таке штовхання Дюбуа означало його бойову налаштованість на реванш, але не нервозність британця. Льюїс заявив, що Даніель готовий взяти реванш у другій битві проти Усика.

Я цього не бачив, але якщо він його штовхнув, то це означає, що він налаштований серйозно. Він повинен підтвердити це діями. Здається, він готовий увійти в ринг і довести свої наміри,

– сказав в інтерв'ю Льюїс.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" (Лондон, Велика Британія). Перший бій закінчився перемогою технічним нокаутом Олександра у 9-му раунді.

Також зустріч запам'яталась ударом нижче пояса від Даніеля у 5-му раунді. Цікаво, що Леннокс Льюїс в одному із інтерв'ю висловив свою думку щодо скандального удару британця у першому бою. Легендарний ексбоксер запевнив, що суддя просто пожалів Усика.

Водночас Леннокс раніше додав, що Дюбуа готовий стати новим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Саме таке звання стоятиме на кону реваншу.