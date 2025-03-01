"Багато вирішується за лаштунками": тимчасовий чемпіон не впевнений, що стане суперником Усика

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у хевівейті Джозеф Паркер заговорив про можливий поєдинок проти Олександра Усика. Новозеландський боксер сумнівається у тому, що стане наступним суперником українця.

22 лютого Джозеф Паркер переміг нокаутом у другому раунді Мартіна Баколе та став претендентом для Олександра Усика. Відзначимо, що новозеландець повинен був побитись із Даніелем Дюбуа, але останній знявся із бою через хворобу.

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Паркер має сумніви щодо бою проти Усика

Після цієї перемоги тимчасовий чемпіон світу поповнив список потенційних суперників непереможного українця. Однак сумнівається, що зможе вийти у ринг проти Усика, хоча дуже цього хотів би, пише 24 Канал із посиланням на The Ariel Helwani Show.

Якби в мене був вибір, я б обрав Усика. Ми домовлялися про поєдинок з Дюбуа, але він відмовився без пояснень. Однак, обидва бої були б чудовими. Не впевнений, що зустрінуся з Усиком уже в наступному бою. Це був би ідеальний варіант, але в боксі багато що вирішується за лаштунками, і не все обговорюється публічно,

– заявив Паркер.

33-річний новозеландський боксер переміг вже у 36-му своєму поєдинку із 39-ти проведених (24 – нокаутом). Також у пасиві Джозефа три поразки (від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса).

Номером один на бій проти Усика є Даніель Дюбуа. Британець вже викликав на реванш українця. Олександр теж неодноразово заявляв, що хоче розділити один ринг із "Динамітом", аби спробувати повернути собі звання "абсолюта" у хевівейті.