22 февраля Джозеф Паркер победил нокаутом во втором раунде Мартина Баколе и стал претендентом для Александра Усика. Отметим, что новозеландец должен был подраться с Даниэлем Дюбуа, но последний снялся с боя из-за болезни.

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Паркер сомневается относительно боя против Усика

После этой победы временный чемпион мира пополнил список потенциальных соперников непобедимого украинца. Однако сомневается, что сможет выйти в ринг против Усика, хотя очень этого хотел бы, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

Если бы у меня был выбор, я бы выбрал Усика. Мы договаривались о поединке с Дюбуа, но он отказался без объяснений. Однако, оба боя были бы великолепными. Не уверен, что встречусь с Усиком уже в следующем бою. Это был бы идеальный вариант, но в боксе многое решается за кулисами, и не все обсуждается публично,

– заявил Паркер.

33-летний новозеландский боксер победил уже в 36-м своем поединке из 39-ти проведенных (24 – нокаутом). Также в пассиве Джозефа три поражения (от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса).

Номером один на бой против Усика является Даниэль Дюбуа. Британец уже вызвал на реванш украинца. Александр тоже неоднократно заявлял, что хочет разделить один ринг с "Динамитом", чтобы попытаться вернуть себе звание "абсолюта" в хевивейте.