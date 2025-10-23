Паркер звернувся до Усика: що тимчасовий чемпіон вимагає в українця

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер 25 жовтня поб'ється проти Фабіо Вордлі. Напередодні цього бою новозеландець звернувся до Олександра Усика.

33-річний новозеландський боксер не розуміє Олександра Усика, який продовжує зволікати з наступним боєм та зберігати чемпіонські пояси. Джозеф Паркер попросив абсолютного чемпіона світу у хевівейті поспішити із рішенням щодо своїх титулів, передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.

Що Паркер сказав Усику?

Джозеф додав, що у хевівейті усі чекають рішення Усика, адже хочуть проводити титульні поєдинки.

Знаєте, я не зовсім розумію, чому Усик так довго чекає. Він – чудовий чемпіон, досяг великого, але всім у хевівейті хочеться більше руху з чемпіонськими поясами. Тож, Усик, давай активніше, нам потрібно більше дій,

– заявив Паркер.

Відзначимо, що Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів в інтерв'ю The Ring, що наступний суперник Олександра визначиться у бою Паркер – Вордлі.

Водночас Сем Джонс, менеджер Даніеля Дюбуа, заявив у коментарі Seconds Out, що його клієнт може теж провести бій проти тріумфатора бою Паркер – Вордлі.

"Я уважно стежу за цим, тому що, на мою думку, Даніель Дюбуа може зустрітися з переможцем того бою (між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі). Він буде на поєдинку, як уважний спостерігач. Якщо Тайсон Ф’юрі повертається, саме з ним Усик захоче битися. Це грошовий бій для Олександра, тож переможець опиниться у чудовій позиції в будь-якому разі. Якщо Усик звільнить свій пояс, ви отримаєте потенційно наступного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі – і бій між ним та Дюбуа буде грандіозним", – заявив Джонс.

