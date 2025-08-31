Лише нещодавно все затихло про можливу британську битву між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, як знову набула розголосу. Промоутер Едді Хірн знову заговорив про ймовірний двобій Джошуа – Ф'юрі.

Відомий промоутер впевнений, що Тайсон Ф'юрі повинен відновити кар'єру заради бою із Ентоні Джошуа. Едді Хірн назвав дедлайн наступного поєдинку "Циганського короля", пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Промоутер заінтригував поверненням Ф'юрі, назвавши потенційного суперника

Що сказав Хірн про можливий бій Ф'юрі – Джошуа?

Промоутер Джошуа заявив, що бій проти Ф'юрі є головним завданням.

Зараз все, про що я думаю в ідеальному сценарії, це бій з Тайсоном Ф'юрі наступного року. Це головне завдання. З погляду здорового глузду, бій має відбутися у 2026 році, але здоровий глузд і рішення Ф'юрі не завжди збігаються. Він повинен захотіти повернутися. Це особисте рішення,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що Тайсон вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му. Наразі на рахунку Ф'юрі 37 боїв, у яких оформив 34 перемоги (24 нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій. "Циганський король" запевняв, що готовий повернутись у профі-ринг лише заради трилогії з Усиком. Тайсон навіть анонсував третій бій проти непереможного українця, який начебто запланований на квітень наступного 2026 року.

Щодо Джошуа, то Ентоні востаннє виходив у ринг у вересні 2024-го, коли був нокаутований у 5-му раунді Даніелем Дюбуа За спиною Ей Джея вже 32 зустрічі: 28 звитяг (25 – нокаутом) та 4 поразки.

Водночас Джошуа приписують битву із боксером-ютубером Джейком Полом. Відомий тренер Бен Девісон застеріг Пола-молодшого від бою з Ентоні.