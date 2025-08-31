Только недавно все затихло о возможной британской битве между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, как снова приобрела огласку. Промоутер Эдди Хирн снова заговорил о вероятном поединке Джошуа – Фьюри.

Известный промоутер уверен, что Тайсон Фьюри должен возобновить карьеру ради боя с Энтони Джошуа. Эдди Хирн назвал дедлайн следующего поединка "Цыганского короля", пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Хирн о возможном бое Фьюри – Джошуа?

Промоутер Джошуа заявил, что бой против Фьюри является главной задачей.

Сейчас все, о чем я думаю в идеальном сценарии, это бой с Тайсоном Фьюри в следующем году. Это главная задача. С точки зрения здравого смысла, бой должен состояться в 2026 году, но здравый смысл и решение Фьюри не всегда совпадают. Он должен захотеть вернуться. Это личное решение,

– заявил Хирн.

Напомним, что Тайсон в очередной раз закончил карьеру после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м. Сейчас на счету Фьюри 37 боев, в которых оформил 34 победы (24 нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой. "Цыганский король" уверял, что готов вернуться в профи-ринг только ради трилогии с Усиком. Тайсон даже анонсировал третий бой против непобедимого украинца, который якобы запланирован на апрель следующего 2026 года.

Что касается Джошуа, то Энтони в последний раз выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован в 5-м раунде Даниэлем Дюбуа За спиной Эй Джея уже 32 встречи: 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения.

В то же время Джошуа приписывают битву с боксером-ютубером Джейком Полом. Известный тренер Бен Дэвисон предостерег Пола-младшего от боя с Энтони.