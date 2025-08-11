Бен Дэвисон высказался относительно возможного поединка. В частности, бывший тренер Эй Джея объяснил, почему Джейку Полу не надо драться с британским боксером, информирует 24 канал со ссылкой на The Ring.

Почему Полу не стоит драться с Джошуа?

Бен Дэвисон заявил, что бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом, это просто сплошное безумие. Поединок с британским боксером будет крайне опасным для американского блогера.

Экс-тренер Джошуа объяснил, что бой между Энтони и Полом, это другой случай. Дэвисон отметил, что Эй Джей может просто оторвать голову Джейку.

Джошуа – один из самых опасных парней в мире, с которым можно выйти в ринг. Мы видели это на примере Нганну. Он – один из самых выносливых мужчин на планете в одном из самых жестких видов единоборств,

– сказал Дэвисон.

Напомним, что Джейк Пол также может подраться с Александром Усиком. Правда, бой может состояться по правилам ММА.

Ранее сообщалось о том, что Энтони Джошуа определился со следующим соперником в профи-ринге. Бой британского боксера может состояться в ближайшее время.