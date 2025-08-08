Александр Красюк откровенно рассказал. кого считает лучшим боксером в истории. Влиятельный промоутер выдал уверенное заявление, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Кто номер один в истории бокса для Красюка?

Промоутер вспомнил об Александре Усике.

Возможно, я прозвучу предвзято, но для меня он номер один в истории,

– заявил Красюк.

Также Красюк рассказал об обновленном сотрудничестве с абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Красюк и Усик запустили бренд здорового питания U17, который вскоре появится за рубежом. Сейчас бренд тестируют в Украине. Промоутер и боксер остались в дружеских отношениях.

Напомним, что Красюк и Усик неожиданно разорвали сотрудничество перед реваншем Александра против Даниэля Дюбуа, который состоялся 19 июля. Это не помешало украинцу эффектно победить "Динамита" в 5-м раунде нокаутом.

Отметим, что после этой победы Усик сохранил лидерство в различных боксерских рейтингах. Впереди у Александра остался прощальный бой на профи-ринге. Пока неизвестно, кто будет соперником непобедимого украинца.