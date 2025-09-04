Відомий промоутер Едді Хірн висловив свою думку, хто з боксерів міг би завдати поразки Мозесу Ітаумі. Голова промоутерської компанії "Matchroom Sport" назвав одного бійця, але це не Олександр Усик.

Впливовий функціонер заговорив про перспективи Джастіса Гуні. Едді Хірн анонсував повернення у ринг 26-річного австралійського боксера, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Який боксер може перемогти Ітауму?

У листопаді 2025 року Гуні проведе свій наступний двобій. Не виключено, що це буде домашній поєдинок для австралійського боксера. За словами Хірна, він хоче, аби Гуні провів повний бій, здобув у ньому перемогу. Лише після того він зможе побитись з ким завгодно.

Промоутер заговорив про потенційний бій Мозеса Ітауми проти Джастіса Гуні. Хірн впевнений, що саме австралієць має усі шанси перемогти одного разу "Нового Майка Тайсона".

Мені подобається ідея провести поєдинок Ітаума проти Хуні. Це два сильні, молоді, швидкі супертяжі. Джастіс не висітиме на канатах, чекаючи, поки британець покаже всю свою силу. Він намагатиметься нав'язати свій сценарій. Це той боксер, який може здолати Мозеса,

– сказав Хірн.

Довідка. Мозес Ітаума відбоксував у свої 20 років вже 13 боїв – 13 перемог (11 – нокаутом).

Хто такий Джастіс Гуні?