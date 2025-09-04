Не Усик: відомий промоутер назвав єдиного боксера, який може перемогти Ітауму
- Едді Хірн вважає, що Джастіс Гуні має всі шанси перемогти Мозеса Ітауму, а не Олександр Усик.
- Гуні провів 13 боїв, здобув 12 перемог і зазнав однієї поразки, планує повернення в ринг у листопаді 2025 року.
- Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном", має 13 перемог, 11 з яких нокаутом.
- Хірн зазначив, що Гуні намагатиметься нав'язати свій сценарій у можливому бою проти Ітауми.
Відомий промоутер Едді Хірн висловив свою думку, хто з боксерів міг би завдати поразки Мозесу Ітаумі. Голова промоутерської компанії "Matchroom Sport" назвав одного бійця, але це не Олександр Усик.
Впливовий функціонер заговорив про перспективи Джастіса Гуні. Едді Хірн анонсував повернення у ринг 26-річного австралійського боксера, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
Який боксер може перемогти Ітауму?
У листопаді 2025 року Гуні проведе свій наступний двобій. Не виключено, що це буде домашній поєдинок для австралійського боксера. За словами Хірна, він хоче, аби Гуні провів повний бій, здобув у ньому перемогу. Лише після того він зможе побитись з ким завгодно.
Промоутер заговорив про потенційний бій Мозеса Ітауми проти Джастіса Гуні. Хірн впевнений, що саме австралієць має усі шанси перемогти одного разу "Нового Майка Тайсона".
Мені подобається ідея провести поєдинок Ітаума проти Хуні. Це два сильні, молоді, швидкі супертяжі. Джастіс не висітиме на канатах, чекаючи, поки британець покаже всю свою силу. Він намагатиметься нав'язати свій сценарій. Це той боксер, який може здолати Мозеса,
– сказав Хірн.
Довідка. Мозес Ітаума відбоксував у свої 20 років вже 13 боїв – 13 перемог (11 – нокаутом).
Хто такий Джастіс Гуні?
- 26-річний австралійський боксер, який був призером чемпіонату світу серед аматорів.
- У 2019-му завоював "бронзу" чемпіонату світу у вазі понад 91 кілограм.
- У 2020-му Гуні дебютував на профі-рингу.
- 7 червня 2025 року Гуні провів бій проти Фабіо Вордлі, на кону стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у важкій вазі. Джастіс був нокаутований у 10-му раунді.
- У професіоналах провів 13 боїв, у яких здобув 12 перемог (7 – нокаутом) та зазнав однієї поразки.