На кону поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона WBA у надважкій вазі. Здобуття цього титулу робило із переможця претендента на повноцінний титул по лінії, пише 24 Канал.

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Один удар перевернув хід поєдинку

Початок бою був за Гуні, який виграв перші раунди за записками суддів. Хоча теж пропустив декілька небезпечних ударів від Вордлі. Із кожним наступним раундом Гуні лише більше нарощував свою перевагу, як на ринзі, так і у суддівських записках.

Здавалось, що Джастіс Гуні фактично вже був у кроці від перемоги за рішенням суддів. Однак роковим став 10-й раунд, коли Фабіо Вордлі спіймав 26-річного суперника та повалив його на канвас. Удар був настільки потужним, що Гуні не зміг одразу встати на ноги.

Суддя відрахував австралійському боксеру та сигналізував про закінчення бою. Фабіо Вордлі переміг Джастіна Гуні технічним нокаутом у 10-му раунді.

Відеоогляд бою Вордлі – Гуні

Ця перемога стала для Вордлі 19-ю у 20-ти боях у професіоналах (18 – нокаутом) при одній мировій. Фабіо наразі не знає гіркого смаку поразок. Джастіс Гуні зазнав дебютної поразки у 13-ти поєдинках при 12-ти перемогах (7 – нокаутом).

Нагадаємо, що першочергово 30-річного Вордлі повинен був вийти у ринг проти Джарелла Міллера. Але останній відмовився від поєдинку ще наприкінці квітня 2025-го.