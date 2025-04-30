За місяць до поєдинку стало відомо про скасування зустрічі. Джарелл Міллер вирішив відмовитись від бою проти Фабіо Вордлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на EverythingBoxing.

До теми Боксера із США, який влаштував сутичку перед боєм, покарали: жорсткий ультиматум на майбутнє

Хто може замінити Міллера

Наразі невідомо, чим керувався американський боксер, коли приймав рішення щодо даного протистояння. Припускається версія, що Міллер міг мати попередню домовленість про бій із Деонтеєм Вайлдером, про якого він неодноразово висловлював бажання вийти в один ринг.

Промоутер Френк Воррен, який працює із Вордлі, перебуває у пошуках нового суперника для свого клієнта. Повідомляється, що серед потенційних кандидатів є ім'я хорвата Філіпа Хрговича, який 5 квітня 2025 року переміг Джо Джойса.

До слова. Фабіо Вордлі має у своєму активі 18 переможних боїв (17 – нокаутом) при одній нічиї у 19-ти зустрічах. Натомість Джарелл Міллер здобув 26 звитяг (22 – нокаутом), зазнав однієї поразки та розписав дві мирові у 29-ти поєдинках.

Не виключено, що бій може втратити статус титульного через відмову Міллера. WBA може відмовитись санкціонувати наступний двобій Вордлі.

Нагадаємо, що Міллер став винуватцем конфлікту із Вордлі після пресконференції. Джарелл поспілкувався із тоді ще майбутнім суперником на підвищених тонах, після чого намагався вдарити Фабіо. За що був жорстко покараний, а отримав від Британської боксерської ради попередження на майбутнє.