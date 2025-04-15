Все розпочалось зі словесної перепалки між боксерами, яка ледь не закінчилась бійкою. Охорона була на по готові та вчасно втрутилась у конфлікт.

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Покарання для Міллера

Однак Джареллу Міллеру таки вдалось дотягнутись до обличчя Фабіо Вордлі.

Тепер 36-річного американського боксера настигло покарання за подібну поведінку. Через цей вчинок Міллер втратить частину гонорару за бій проти Вордлі. Таке рішення щодо покарання прийняла Британська боксерська рада (BBBofC), інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Окрім цього Міллеру зробили попередження на майбутнє. Якщо ще раз щось подібне повториться, то покарання може бути не лише у фінансовому вигляді.

Будь ласка, повідомте команду пана Міллера, що його подальша поведінка перебуватиме під наглядом. Будь-яке повторення інциденту може призвести до заборони на виступи у Великій Британії, а також до дисциплінарних заходів та можливого штрафу,

– йдеться у заяві.

Відзначимо, що Вордлі та Міллер проведуть бій на стадіоні "Portman Road Football Ground" в англійському Іпсвічі. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у хевівейті.

Напередодні поєдинку Фабіо Вордлі виграв 18 боїв (17 – нокаутом) при одній нічиї у 19-ти зустрічах. Водночас у Джарелла Міллера 26 звитяг (22 – нокаутом) та поки що єдина поразка та дві мирових у 29-ти поєдинках.