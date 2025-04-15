Все началось со словесной перепалки между боксерами, которая едва не закончилась дракой. Охрана была на по готовы и вовремя вмешалась в конфликт.

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Наказание для Миллера

Однако Джареллу Миллеру таки удалось дотянуться до лица Фабио Уордли.

Теперь 36-летнего американского боксера настигло наказание за подобное поведение. Из-за этого поступка Миллер потеряет часть гонорара за бой против Уордли. Такое решение о наказании принял Британский боксерский совет (BBBofC), информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кроме этого Миллеру сделали предупреждение на будущее. Если еще раз что-то подобное повторится, то наказание может быть не только в финансовом виде.

Пожалуйста, сообщите команду господина Миллера, что его дальнейшее поведение будет находиться под наблюдением. Любое повторение инцидента может привести к запрету на выступления в Великобритании, а также к дисциплинарным мерам и возможному штрафу,

– говорится в заявлении.

Отметим, что Уордли и Миллер проведут бой на стадионе "Portman Road Football Ground" в английском Ипсвиче. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA в хевивейте.

Накануне поединка Фабио Уордли выиграл 18 боев (17 – нокаутом) при одной ничьей в 19-ти встречах. В то же время у Джарелла Миллера 26 побед (22 – нокаутом) и пока единственное поражение и две мировых в 29-ти поединках.