30-річний британський боксер зійдеться у ринзі проти Джарелла Міллера із США. Напередодні поєдинку обидва боксери взяли участь у пресконференції, яка закінчилась скандалом, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Емоційна пресконференція
Боксери зійшлись не у дуелі поглядів, а у словесній сутичці. Міллер намагався спровокувати Вордлі на емоції. Джаррел постійно кричав у бій Фабіо, що це він дав йому можливість поборотись за чемпіонський титул.
Це я дав тобі можливість вийти на бій за титул чемпіона світу. За межами Англії ніхто не знає, хто такий Вордлі,
– кричав Міллер у бій Вордлі.
Водночас Міллер намагався вдарити 30-річного британського суперника. Одного разу він таки дотягнувся до обличчя Фабіо.
Після чого у справу вступила охорона, яка розняла обох бійців, аби справа не дійшла до бійки.
Конфлікт між Вордлі та Міллером: дивіться відео
Відзначимо, що Вордлі та Міллер поб'ються 7 червня за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у хевівейті.
- Напередодні очного бою Фабіо Вордлі виграв 18 боїв (17 – нокаутом) при одній мировій у 19-ти проведених поєдинках.
- Щодо Міллера, то Джаррел має за своєю спиною 29 двобоїв у професіоналах – 26 звитяг (22 – нокаутом), одна поразка та дві нічиї.