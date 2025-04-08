30-річний британський боксер зійдеться у ринзі проти Джарелла Міллера із США. Напередодні поєдинку обидва боксери взяли участь у пресконференції, яка закінчилась скандалом, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Емоційна пресконференція

Боксери зійшлись не у дуелі поглядів, а у словесній сутичці. Міллер намагався спровокувати Вордлі на емоції. Джаррел постійно кричав у бій Фабіо, що це він дав йому можливість поборотись за чемпіонський титул.

Це я дав тобі можливість вийти на бій за титул чемпіона світу. За межами Англії ніхто не знає, хто такий Вордлі,

– кричав Міллер у бій Вордлі.

Водночас Міллер намагався вдарити 30-річного британського суперника. Одного разу він таки дотягнувся до обличчя Фабіо.

Після чого у справу вступила охорона, яка розняла обох бійців, аби справа не дійшла до бійки.

Конфлікт між Вордлі та Міллером: дивіться відео

Відзначимо, що Вордлі та Міллер поб'ються 7 червня за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у хевівейті.