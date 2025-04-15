Едді Хірн не вірить у те, що Тайсон Ф'юрі із кінцями попрощався із професійним боксом. Авторитетний промоутер сподівається, що настане час і британець сповістить про відновлення кар'єри, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News.

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Хірн вірить у камбек Ф'юрі

Однак промоутер додав, якщо Тайсон вирішить не повертатись у бокс, то не буде засуджувати таке рішення британського ексбоксера.

Справа ж не в тому, що Ф'юрі пішов на спад. Я розумію, якщо боєць минув свій пік і пішов на пенсію. Але це ж не випадок Тайсона. Саме це і дає мені надію на те, що, можливо, колись він візьме телефон, зателефонує Ей Джею, Френку Воррену чи Спенсеру Брауну та скаже: "Зробімо це. Подаруймо світу найбільший бій". Поки що ми можемо лише сподіватися. Але яке б рішення він не ухвалив, ми бажаємо йому всього найкращого,

– розповів Хірн.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вчергове пішов з боксу на початку січня 2025-го, коли минулого року двічі програв Олександру Усику.

У ЗМІ є багато інформації та чуток, що "Циганський король" може повернутись у ринг заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Тайсон навіть продемонстрував, що продовжує підтримувати фізичну форму та відмовився на місяць від будь-якого алкоголю.