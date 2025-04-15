Відомий промоутер сподівається, що "Циганський король" відновить кар'єру
- Промоутер Едді Хірн висловив надію, що Тайсон Ф'юрі повернеться у професійний бокс, незважаючи на його заяву про завершення кар'єри.
- Ф'юрі покинув бокс у січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але є чутки про можливий бій з Ентоні Джошуа.
- Хірн зазначив, що якщо Ф'юрі вирішить не повертатися, це буде його власним рішенням, яке він поважатиме.
- Тайсон Ф'юрі продовжує підтримувати фізичну форму і тимчасово відмовився від алкоголю.
Промоутер Едді Хірн висловився про закінчення кар'єри Тайсона Ф'юрі. Менеджер продовжує вірити у те, що "Циганський король" повернеться у професійний ринг.
Едді Хірн не вірить у те, що Тайсон Ф'юрі із кінцями попрощався із професійним боксом. Авторитетний промоутер сподівається, що настане час і британець сповістить про відновлення кар'єри, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News.
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Хірн вірить у камбек Ф'юрі
Однак промоутер додав, якщо Тайсон вирішить не повертатись у бокс, то не буде засуджувати таке рішення британського ексбоксера.
Справа ж не в тому, що Ф'юрі пішов на спад. Я розумію, якщо боєць минув свій пік і пішов на пенсію. Але це ж не випадок Тайсона. Саме це і дає мені надію на те, що, можливо, колись він візьме телефон, зателефонує Ей Джею, Френку Воррену чи Спенсеру Брауну та скаже: "Зробімо це. Подаруймо світу найбільший бій". Поки що ми можемо лише сподіватися. Але яке б рішення він не ухвалив, ми бажаємо йому всього найкращого,
– розповів Хірн.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вчергове пішов з боксу на початку січня 2025-го, коли минулого року двічі програв Олександру Усику.
У ЗМІ є багато інформації та чуток, що "Циганський король" може повернутись у ринг заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Тайсон навіть продемонстрував, що продовжує підтримувати фізичну форму та відмовився на місяць від будь-якого алкоголю.