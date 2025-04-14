"Відрости свої яйця": промоутер зухвало звернувся до чемпіона світу

Нещодавно відбувся грандіозний вечір боксу у Сполучених Штатах Америки. У головному поєдинку спортивного шоу в Атлантік-Сіті Джарон Енніс бився проти Еймантаса Станіоніса.

Двобій завершився достроковою перемогою американця. Після бою промоутер Едді Хірн знайшов нового суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що сказав Хірн

Едді Хірн різко звернувся до Браяна Норманна. Промоутер хоче організувати бій між чемпіоном світу WBO та своїм підопічним Джароном Еннісом.

Хірн наголосив, що він зустрічався з Бобом Арумом. Промоутер Норманна не проти провести бій між Браяном та Еннісом. Едді зазначив, що він заробить чимало грошей за поєдинок проти Джарона.

Є два варіанти. Або ти приймаєш всі поєдинки і не боїшся сильних суперників, або вішай рукавички на цвях. Мета будь-якого боксера – битися з кращими і заробляти пристойні гроші. На рингу. Не у соціальних мережах. Отже, нехай Норманн відростить нарешті свої яйця і погодиться на один із найбільших боїв цього року,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, Джарон Енніс володів поясом IBF. Після перемоги над Еймантасом Станіонісом зірковий американець завоював титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі.