Берланга достроково переміг Гонсалеса-Ортіса: відео жорсткого побиття
- Едгар Берланга переміг Джонатана Гонсалеса-Ортіса достроково, здобувши перемогу у першому раунді після третього нокдауну.
- Берланга не отримав титул WBO NABO через провал зважування перед боєм.
В ніч проти 16 березня (в Україні) відбувся грандіозний вечір боксу в Орландо. У головному бою вечора Едгар Берланга бився проти Джонатана Гонсалеса-Ортіса.
Берланга здобув впевнену перемогу над Гонсалесом-Ортісом. Американець достроково здолав пуерто-риканського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.
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Ефектна перемога Берланги
У першому раунді поєдинку Едгар Берланга завдав потужного удару у голову Джонатану Гонсалесу-Ортісу. Після чого пуерториканець опинився на канвасі, але все-таки зміг продовжити бій.
Після третього нокдауну поєдинок було завершено. Рефері вирішив зупинити жорстке побиття Джонатана Гонсалеса Ортіса.
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Нагадаємо, що на кону поєдинку був титул WBO NABO. Однак Едгар Берланга не отримав чемпіонський пояс, адже провалив зважування напередодні бою проти Гонсалеса-Ортіса.
До цього Берланга бився проти Сауля Альвареса. Американець програв "Канело" одноголосним рішенням суддів, зазнавши першої поразки у кар'єрі.