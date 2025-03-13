Протистояння відбулось у першій середній вазі (до 69,9 кілограма). Поєдинок завершився достроковою перемогою американського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing n BBQ.

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Феєричне повернення Турмана

На старті бою Брок Джарвіс працював активніше за Кіта Турмана. Американець не встигав за австралійським боксер. Проте доля поєдинку Турман – Джарвіс вирішилась у третьому раунді.

Спочатку Кіт двічі відправив Брока у нокдаун. Згодом Турман завдав ще декілька чудових та влучних ударів, після чого Джарвіс знову опинився на канвасі. Рефері прийняв рішення зупинити бій.

Кіт Турман нокаутував Брока Джарвіса: дивіться відео

Нагадаємо, що до бою проти Джарвіса Кіт Турман востаннє бився у 2022 році. Тоді американський боксер переміг земляка Маріо Барріоса.

Найбільші здобутки у кар'єрі Турмана припали на 2017 рік. Кіт переміг Дані Гарсію та об'єднав титули чемпіона світу за версією WBC та WBA.