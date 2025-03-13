10-раундовое противостояние состоялось в первом среднем весе (до 69,9 килограмма). Поединок завершился досрочной победой американского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing n BBQ.

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Феерическое возвращение Турмана

На старте боя Брок Джарвис работал активнее Кита Турмана. Американец не успевал за австралийским боксером. Однако судьба поединка Турман – Джарвис решилась в третьем раунде.

Сначала Кит дважды отправил Брока в нокдаун. Впоследствии Турман нанес еще несколько замечательных и точных ударов, после чего Джарвис снова оказался на канвасе. Рефери принял решение остановить бой.

Кит Турман нокаутировал Брока Джарвиса: смотрите видео

Напомним, что до боя против Джарвиса Кит Турман в последний раз дрался в 2022 году. Тогда американский боксер победил земляка Марио Барриоса.

Наибольшие достижения в карьере Турмана пришлись на 2017 год. Кит победил Дани Гарсию и объединил титулы чемпиона мира по версии WBC и WBA.