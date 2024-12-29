У 2024-му році Василь Ломаченко провів один бій. 12 травня український боксер побився проти австралійського суперника Джорджа Камбососа.

На кону бою стояв вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. У передостанньому чемпіонському раунді Василь Ломаченко нокаутував Джорджа Камбососа та повернув собі звання чемпіона світу.

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Чому не відбувся бій проти Джервонти Девіса

Українець завдав балакучому Камбососу поразки на очах австрійських фанів, адже бій відбувся у місті Перт.

Нагадаємо. Ломаченко повинен був побитись проти Камбососа ще у 2022-му році. Тоді Джордж володів ще званням абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Але Василь відмовився від поєдинку через початок повномасштабної війни в Україні проти Росії. Ломаченко доєднався тоді до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського.

Після чого було багато інформації, що у наступному бою Ломаченко повинен побитись із Джервонтою Девісом. Однак уболівальники не побачили їх очного двобою у 2024-му році.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів, чому зірвався поєдинок Ломаченко – Девіс та зробив заяву щодо майбутньої кар'єри Василя, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

За його словами, бій не відбувся через травму спини у Ломаченка, яку він отримав під час одного із тренувань. Клімас повідомив, що на початку нового 2025-го року на українського боксера чекає повторне обстеження, яке дозволить ухвалити фінальне рішення щодо майбутньої кар'єри чемпіона світу.

Якщо здоров'я дозволить, то Ломаченко повернеться на ринг,

– наголосив менеджер Василя.

Наразі Ломаченко продовжує зашкварюватись на релігійну тему та московських попів.