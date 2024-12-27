Василь Ломаченко востаннє виходив у ринг ще у травні проти Джорджа Камбососа. У цьому поєдинку українець тричі відправляв австралійського суперника на настил рингу. Після останнього суддя зупинив побиття Камбососа та віддав перемогу Ломаченку. Василь став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

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Олександр Усик двічі протягом 2024-го року перемагав Тайсона Ф'юрі – за роздільним рішенням суддів у першому бою та одноголосним у реванші.

Журналіст Ерік Раскін, який працює у виданні Boxing Scene, оцінив ймовірність закінчення кар'єри Усика та Ломаченка після переможних двобоїв у 2024-му році, пише 24 Канал.

Реакція на фейкову пенсію Ломаченка

Представник ЗМІ відреагував на фейкову інформацію про закінчення кар'єри Ломаченка. На думку Раскіна, Василь поки що ще не на пенсії. Але ключове слово у цьому реченні "поки що".

Тим паче, що Ломаченко відмовився від поєдинку проти Джервонти Девіса. Промоутер українця Егіс Клімас тонко натякнув, що у боксера із Білгород-Дністровського вже немає тієї сильної мотивації для проведення боїв. Ерік Раскін припустив, що незабаром Ломаченко офіційно повішає рукавички на цвях.

Про ймовірність реваншу Усик – Дюбуа

Журналіст американського видання не бачить сенсу Усику давати реванш Дюбуа, який публічно кинув йому виклик на бій після реваншу українця із Тайсоном Ф'юрі.

Йому нічого не потрібно на цьому етапі. Після об'єднання та очищення надважкого дивізіону він двічі переміг двох найкращих надважковаговиків свого покоління – Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Ця епоха належить Усику. Він великий на всі часи. Він може увійти, а може і не увійти в топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги в історії, але він, безумовно, гідний наступник Леннокса Льюїса та Евандера Холіфілда,

– заявив Раскін.

Чи завершать кар'єру Усик та Ломаченко?

Представник американської преси поділився думкою щодо майбутнього Усика та Ломаченка у боксі, припустивши, скільки ще триватиме їх кар'єра.

Якщо вони продовжать битися, то тільки тому, що у них ще є бажання, у них ще є драйв, вони ще хочуть це робити. Усик може ще. Ломаченко може ще. Але жодному з них не потрібно "ще",

– відповів журналіст.

Нагадаємо, що Усик одразу прийняв виклик Дюбуа та попросив організаторів вечора боксу у Саудівській Аравії влаштувати йому цей реванш. Водночас "Динаміт" вже назвав місце, у якому хотів би провести бій із непереможним українцем. І це не Ер-Ріяд. Якщо цей реванш таки організують, то Усик та Дюбуа поб'ються за звання абсолютного чемпіона світу. Адже Дюбуа володіє поясом IBF, від якого у червні відмовився Олександр, втративши статус "абсолюта".

А от Ломаченко наразі мовчить щодо своєї боксерської кар'єри. Василь продовжує зашкварюватись у релігійній темі.