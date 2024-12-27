Василий Ломаченко в последний раз выходил в ринг еще в мае против Джорджа Камбососа. В этом поединке украинец трижды отправлял австралийского соперника на настил ринга. После последнего судья остановил избиение Камбососа и отдал победу Ломаченко. Василий стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

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Александр Усик дважды в течение 2024-го года побеждал Тайсона Фьюри – по раздельному решению судей в первом бою и единогласным в реванше.

Журналист Эрик Раскин, который работает в издании Boxing Scene, оценил вероятность окончания карьеры Усика и Ломаченко после победных поединков в 2024-м году, пишет 24 Канал.

Реакция на фейковую пенсию Ломаченко

Представитель СМИ отреагировал на фейковую информацию об окончании карьеры Ломаченко. По мнению Раскина, Василий пока еще не на пенсии. Но ключевое слово в этом предложении "пока что".

Тем более, что Ломаченко отказался от поединка против Джервонты Дэвиса. Промоутер украинца Эгис Климас тонко намекнул, что у боксера из Белгород-Днестровского уже нет той сильной мотивации для проведения боев. Эрик Раскин предположил, что вскоре Ломаченко официально повесит перчатки на гвоздь.

О вероятности реванша Усик – Дюбуа

Журналист американского издания не видит смысла Усику давать реванш Дюбуа, который публично бросил ему вызов на бой после реванша украинца с Тайсоном Фьюри.

Ему ничего не нужно на этом этапе. После объединения и очистки супертяжелого дивизиона он дважды победил двух лучших супертяжеловесов своего поколения – Фьюри и Энтони Джошуа. Эта эпоха принадлежит Усику. Он великий на все времена. Он может войти, а может и не войти в топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса в истории, но он, безусловно, достойный преемник Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда,

– заявил Раскин.

Завершат ли карьеру Усик и Ломаченко?

Представитель американской прессы поделился мнением относительно будущего Усика и Ломаченко в боксе, предположив, сколько еще продлится их карьера.

Если они продолжат драться, то только потому, что у них еще есть желание, у них еще есть драйв, они еще хотят это делать. Усик может еще. Ломаченко может еще. Но ни одному из них не нужно "еще",

– ответил журналист.

Напомним, что Усик сразу принял вызов Дюбуа и попросил организаторов вечера бокса в Саудовской Аравии устроить ему этот реванш. В то же время "Динамит" уже назвал место, в котором хотел бы провести бой с непобедимым украинцем. И это не Эр-Рияд. Если этот реванш таки организуют, то Усик и Дюбуа побьются за звание абсолютного чемпиона мира. Ведь Дюбуа владеет поясом IBF, от которого в июне отказался Александр, потеряв статус "абсолюта".

А вот Ломаченко пока молчит о своей боксерской карьере. Василий продолжает зашкварюватись в религиозной теме.